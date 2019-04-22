مصر | أحمد كريمة يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالعياط (صور)

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أدلى الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، بصوته في لجنة العياط الابتدائية بنين والتابعة لبندر العياط، بالتزامن مع اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد الدكتور أحمد كريمة، أن هذا اليوم يعد عيدا للمصريين، مطالبًا بالنزول والحشود أمام لجان الاستفتاء لكى تصل رسالة إلى العالم بوحدة المصريين وتكاتفهم من أجل رفعة شأن مصر عاليا والوقوف خلف الرئيس السيسى من أجل مستقبل مشرف للمصريين.