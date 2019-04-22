مصر | الهدوء الأمني يزين الشوارع مع آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهدوء الأمني يزين الشوارع مع آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأضاف المصدر، أنه اللجان لم تشهد أي خروج عن المعتاد باستثناء ضبط شخص حاول تبديل ورقة الاقتراع بأخرى بمنطقة النزهة وجار التحقيق معه للوقوف على ملابسات الواقعة كما شهدت بعض الأحيان حالات إجهاد لكبار السن وتم التعامل معها فى الحال. وانتشر رجال الأمن بمحيط 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالاضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات تكون جاهزة لاستقبال 7،622،722 مليون ناخب لهم حق التصويت على مستوى القاهرة، بالاضافة إلى 19 لجنة لإستقبال الوافدين من خارج.

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن الأوضاع الأمنية هادئة تماما بمحيط جميع اللجان بالعاصمة قبل 4 ساعات من إغلاق التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



وقام رجال الحماية المدنية بالقاهرة بإجراء عمليات تمشيط وتعقيم واسعة النطاق لجميع لجان الاستفتاء على الدستور.

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ومن جانبهم قام رجال المرور يرفع السيارات بمحيط لجان الاستفتاء لتسهل وصول المواطنين إلى اللجان وتم منع ركن الدراجات الناريه أمام المدارس واللجان التى تشهد عمليات التصويت. ومن جانبهم قام رجال المرور يرفع السيارات بمحيط لجان الاستفتاء لتسهل وصول المواطنين إلى اللجان وتم منع ركن الدراجات الناريه أمام المدارس واللجان التى تشهد عمليات التصويت. وشهدت عدة مناطق بالقاهرة مسيرات لعدد من المواطنيين باستخداتم الاتوبيسات والسيارت للدعوة للمشاركة فى التعديلات الدستورية.



وحث المشاركين فى المسيرات المواطنيين على ضرورة المشاركة الأيجابية فى الأستفتاء ورفع المشاركين إعلام مصر ورددوا الأغانى الوطنية فى جو بهيج وسط تأمين أمنى عالى المستوى لتأمين الاحتفالات.



وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، و20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.