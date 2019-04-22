مصر | رئيس لجنة مدرسة صقر قريش بمدينة نصر يساعد قعيدة في المشاركة بالاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة مدرسة صقر قريش بمدينة نصر يساعد قعيدة في المشاركة بالاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خرج رئيس لجنة مدرسة صقر قريش الصناعي بمدينة نصر، في لفتة إنسانية، من لجنته إلى فتاة قعيدة لمساعدتها في الإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، اليوم الاثنين، وهو ثالث أيام الاستفتاء والأخير.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، السبت للمصريين في الداخل، وذلك لمدة 3 أيام تنتهي اليوم 22 أبريل الجاري، بحسب ما أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الأربعاء الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا وينتهي في التاسعة مساءً في جميع أيام الاقتراع بالداخل، ويتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز بحضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم الأخير للاستفتاء.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.