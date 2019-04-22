انت الان تتابع العليا لانتخابات الصيادلة.. لم نكتشف أي عمليات تزوير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال الدكتور أحمد عطية سعدة، رئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة الصيادلة، إن اللجنة استقرت وبعد مراجعة كشوف الناخبين، وصناديق الاقتراع، على رفض الطعون المقدمة على انتخابات فرعيتي القاهرة، والجيزة، مشيرا إلى أن عملية الفحص لم تكشف عن أي عمليات تزوير، وأن الطعون التى قُدمت هى أمر طبيعي، فـلا يمدح السوق إلا من ربح. وأضاف عطية فى تصريحات لـ"التحرير"، اللجنة رفضت أيضا كل الطعون التى قدمت على الانتخابات، والإعادة ستكون فقط فى محافظتي السويس، وأسيوط، والتى تقرر لها 2 من شهر مايو القادم، مناشد الصيادلة بالتجرد والذهاب لاختيار من يمثلهم.

وأشار عطية، إلى أنه تحمل خلال الفترة الماضية، الكثير، لكن اللجنة كان لديها إصرار على إنجاح العملية الانتخابية والخروج بالنقابة إلى بر الأمان، وجميعنا يعمل لما فيه مصلحة الصيادلة، ولا مصلحة لدينا فى نجاح أي مرشح على حساب آخر, وحول صداقتة بالعزبي، قال عطية نعم تربطني علاقة صداقة بالعزبي، كما تربطني