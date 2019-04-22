انت الان تتابع مدبولي يقرر تعيين أعضاء جدد بـ«الأعلى للثقافة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قرارا بتعيين الكاتب يوسف القعيد، الدكتور مصطفى فريد الرزاز، الدكتورة نبال السيد منيب، كأعضاء في المجلس الأعلى للثقافة من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك اعتبارا من 21 أبريل 2019 وحتى 15 يونيو 2020، كما وافق على تجديد تعيين عدد من أعضاء المجلس الأعلى من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والآداب، وذلك لمدة عامين، وهم: الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، الدكتور أحمد علي مرسي، الدكتور أحمد مجدي حجازي.

وأيضا وافق مدبولي على التجديد لـ: المستشارة تهاني الجبالي، الدكتور جابر عصفور، المخرج داود عبد السيد، الدكتور راجح داود، الدكتور سعد الدين الهلالي، السفير سيد عبد الرؤوف الريدي، الدكتور سيد التوني، الدكتور علي الدين هلال، الدكتور علي محمود رضوان، الكاتب فاروق جويدة، الدكتور فتحي أبو عيانة.وكما جدد لـ: