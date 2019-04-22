انت الان تتابع محافظ أسيوط يأمر برعاية أسر ضحايا «حادث ليبيا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، بتوفير سبل الرعاية لأسر المتوفيَين في حادث مروري وقع أمس، ببني غازي في ليبيا، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين من محافظة أسيوط، موضحًا أنه يتواصل مع الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول الجثمانين والمصابين إلى مسقط رأسهم بقرية الأنصار بمركز القوصية، وتقديم المساعدات المادية والمعنوية اللازمة لذويهم، موجهًا تعليماته للأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتلبية جميع طلبات واحتياجات أسرهم.

ودعا المحافظ، المولى عز وجل، أن يشفي المصابين ويتغمد المتوفيَين بواسع رحمته، وأن يرزق أهلهما الصبر والسلوان، مؤكدًا حرص القيادة السياسية والأجهزة التنفيذية بالدولة على الوقوف بجانب أبنائها في الداخل والخارج وتقديم يد العون لهم. وكان حادث مروري قد وقع بالجماهيرية العربية الليبية الشقيقة، في مدينة بني

Advertisements