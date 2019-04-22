انت الان تتابع الوطنية للانتخابات: انتظام سير الاستفتاء.. ولا شكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استفتاء التعديلات الدستورية - صورة أرشيفية

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين ، في ثالث أيام التصويت للمصريين بالمحافظات، مضيفا أن عمل اللجان انتظم اعتبارا من التاسعة صباح اليوم، وأن الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، وأنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.

يذكر أن تصويت الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عاما.اقرأ أيضا| بعد

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