شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: لن يتم إغلاق أي لجنة حتى يدلي الموجودون فيها بأصواتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه لن يتم إغلاق أي لجنة حتى يتمكن الموجود بها من الإدلاء بصوته.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.