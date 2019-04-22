شكرا لقرائتكم خبر عن «فوزية» تتحدى «الإعاقة والزمن» للمشاركة في الاستفتاء: «ذهبت سيرًا على ذراعيها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت لجنة رقم 27 بقرية بوق دائرة مركز القوصية بأسيوط، الاثنين، قيام فوزية مرزق محمد عيد بالدخول إلى مقر اللجنة سيرًا على ذراعيها، للإدلاء بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

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وقالت «فوزية»، صاحبة الـ65 عاماً لـ«المصري اليوم» إنها تعاني من ضعف حاد في البصر وكبر السن مع معاناتها من إعاقتها في القدم، إلا أن كل هذا لم يمنعها من الإدلاء بصوتها في التعديلات الدستورية، مؤكدة: «نحن جميعاً نقف خلف الرئيس السيسي، ولن نسمح لأحد أن يضعف من مصر وسنظل دائماً داعمين للرئيس».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.