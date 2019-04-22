شكرا لقرائتكم خبر عن خالد حنفي يدلي بصوته في لجنة المغتربين بمدينة 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلي الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، بصوته على التعديلات الدستورية في مدرسة 6 أكتوبر الثانوية بنين، لجنة مغتربين بمحافظة 6 أكتوبر، وأعلن أن التصويت على التعديلات الدستورية واجب وطني، وأن التعديلات تحقق طموحات الشعب المصري، من أجل استكمال عمليات التنمية، والمشروعات القومية الكبري، وسرعة النمو الاقتصادي، ورفعة الوطن، والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية، ودعم الحياة السياسية، والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده مصر، ومكافحة الإرهاب الأسود.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًاً انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.