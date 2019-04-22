شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف وأغانٍ وطنية في آخر أيام الاستفتاء بأسيوط (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استكمل اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، جولاته التفقدية على المراكز الانتخابية ولجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثالث على التوالي، بتفقد عدة لجان بمركز ومدينة أبوتيج للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء وانتظام استقبال اللجان للناخبين.

وتفقد نور الدين لجان مدرسة العميد جمال هاشم، ومدرسة محمد يونس القاضي بالنخيلة بقرية النخيلة، وشهد محيط اللجان مسيرات شعبية وإقبالا كبيرا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وعدة هتافات مؤيدة للتعديلات الدستورية والرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من الأغاني الوطنية على أنغام الطبول الشعبية.

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واطمأن المحافظ على عملية الاستفتاء التي تسير بكل يسر وسلاسة وعدم وجود معوقات مؤثرة على إجراء الاستفتاء، وأشاد بوعي أبناء وأهالي مركز أبوتيج والإقبال الكثيف من المواطنين في اليوم الثالث من الاستفتاء بمختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم، حيث احتشد المواطنين أمام اللجان حاملين الأعلام، مرددين الهتافات الوطنية، معبرين عن سعادتهم بهذا العرس الديمقراطي.

وأكد تسخير كافة إمكانات المحافظة لمساعدة الناخبين وتوفير المناخ المناسب لهم للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن مستمرة في متابعة عملية الاستفتاء على قدم وساق.

يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و683 ألفًا و186 ناخبًا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا يضم 609 لجان فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا، بالإضافة مدينة أسيوط الجديدة.

محافظ أسيوط يتفقد لجان أبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد لجان أبوتيج

محافظ أسيوط يتفقد لجان أبوتيج