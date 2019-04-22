شكرا لقرائتكم خبر عن ALPA تطلق أولى ورش العمل لتدريب الشباب الأفارقة على إدارة المشروعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت المؤسسة الإفريقية لمرضى الكبد ALPA، بالتعاون مع الجمعية الإفريقية، أولى ورش العمل للشباب الأفارقة الفاعلين من أصحاب المبادرات والمشروعات للتدريب على إدارة المشروعات بعنوان «تدريب الشباب الإفريقي على إدارة المشروعات»، بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي عام 2019 وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو الاهتمام والعناية بترسيخ التكامل مع الدائرة الإفريقية، والاهتمام برفع قدرات الشباب ودعم المبادرات والمشاريع الخاصة بهم وهو ما أوصى به منتدى الشباب العربي والإفريقى بأسوان، مارس الماضي.

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والمؤسسة الإفريقية لمرضى الكبد تسعى لتحقيق التنمية في إفريقيا من خلال توفير برامج بناء القدرات للشباب الإفريقى وإعدادهم وتنمية مهارتهم، سواء في المجال الطبى أو في غيره من المجالات حتى تصبح «إفريقيا لاعبا وشريكا عالميا مؤثرا وقويا».

استهدفت ورشة العمل دعم المشروعات والمبادرات المهنية من حيث الجودة والإدارة والاستدامة والموارد والتدريب على صياغة أوراق السياسات العامة والإجراءات الخاصة بالمشاريع والتدريب على إدارة المشاريع وتنمية الكفاءات.

أدارت الجلسة د.نادية شعيب الرائدة في مجال الأعمال الاجتماعية عن كيفية إدارة المنظمات والجودة ومفاهيمها ومبادئها وآلياتها وأسسها التشغيلية والإدارية وإدارة المشاريع وأسسها وقواعدها وميزاتها، وكيفية تحديد أهداف المنظمات بطريقة فعالة تضمن مصداقية واستدامة مشاريع المنظمة.