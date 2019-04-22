شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات»: ليس من حق الإعلام نشر مؤشرات لنتائج الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمتحدث باسمها، إنه ليس من حق وسائل الإعلام أن تنشر مؤشرات لنتائج الاستفتاء على الدستور.

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وأضاف الشريف، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنه «لن يتم مد التصويت في الاستفتاء على تعديل الدستور ليوم رابع وكل ما نشر عن ذلك غير صحيح، واليوم آخر أيام التصويت».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.