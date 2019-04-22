شكرا لقرائتكم خبر عن «سيد ونجلاء» إجازة في آخر أيام الاستفتاء: «قولنا نعمل واجبنا الوطني ونخرج شوية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمام لجنة مدرسة جمال عبدالناصر بميدان تريامف بمصر الجديدة، ظهر الإثنين، وقف المهندس سيد، وزوجته نجلاء استشاري تربوي، عقب الإدلاء بصوتيهما على التعديلات الدستورية.

«ده واجب وطني، ورسالة للعالم الخارجي كله، ولازم كلنا نروح عشان نطلع بمنظر مُشرف»، هكذا قال «سيد»، الذي حصل هو وزوجته على إجازة من العمل، ليمارسا حقهما الدستوري».

Advertisements

ولدى «سيد» دافع ثانٍ للحصول على الإجازة في آخر يوم للاستفتاء: «اتفقنا ناخد إجازة مع بعض النهاردة، وسبنا الأولاد في البيت، قولنا نعمل واجبنا الوطني، ونخرج شوية بقالنا كتير معملناش كده من زحمة الشغل، واليوم ده جالنا نجدة».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية انطلقت، السبت الماضي، عبر اقتراع سري مباشر،

ومن المقرر أن تنتهي، اليوم الإثنين، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.