شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لـ«مستقبل وطن» لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج، إن «مجموعات من فتيات الحزب بأمانتى العلاقات العامة، والمهنيين، يرتدين غطاء رأس (أزرق)، ويحملن بالونات زرقاء رمزا إلى لون شعار الحزب، تواجدن أمام عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة سوهاج، لمساعدة المشاركين في الاستفتاء، وبخاصة السيدات في التصويت والتعرف على أرقامهم في كشوف اللجان، كما نظمن مسيرة بالبالونات الزرقاء بالقرب من عدد من لجان التصويت».

ووجه مصطفى، أمناء اللجان ورؤساء القطاعات، بتكثيف جهودهم بمختلف القرى والمراكز، والالتقاء برموز وكبار العائلات والمؤثرين في القرى من أجل توعية وحث المواطنين على الخروج والمشاركة، والحرص على الإدلاء بأصواتهم، ومواصلة جهودهم في توفير السيارات، وعربات «التوك توك»، اللازمة بالمدن والقرى لنقل المواطنين إلى اللجان.

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كما وجه شباب الحزب المتواجدين في سرادقات «إعرف لجنتك» أمام اللجان بالحرص على تقديم كافة أوجه المساعدة والتيسير على المواطنين أثناء مشاركتهم في الاستفتاء، وخاصة مساعدة كبار السن، والحالات المرضية الحريصة على الذهاب إلى اللجان والمشاركة في الاستفتاء.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

مسيرة لفتيات مستقبل وطن سوهاج لحث المواطنين على التصويت فى «الاستفتاء»

مسيرة لفتيات مستقبل وطن سوهاج لحث المواطنين على التصويت فى «الاستفتاء»

مسيرة لفتيات مستقبل وطن سوهاج لحث المواطنين على التصويت فى «الاستفتاء»

مسيرة لفتيات مستقبل وطن سوهاج لحث المواطنين على التصويت فى «الاستفتاء»

مسيرة لفتيات مستقبل وطن سوهاج لحث المواطنين على التصويت فى «الاستفتاء»

مسيرة لفتيات مستقبل وطن سوهاج لحث المواطنين على التصويت فى «الاستفتاء»