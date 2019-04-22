شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يبحث مع نائب وزير الزراعة الصيني سبل زيادة الصادرات الزراعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نائب وزير الزراعة الصيني، بحضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والسفير الصيني بالقاهرة.

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وقال «أبوستيت» إن اللقاء يأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، وأن المباحثات كانت حول تكثيف وتنشيط سبل التعاون في المجال الزراعي بين الجانبين، خاصة البحث العلمي الزراعي، وإعداد أبحاث مشتركة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الزراعي بصفة عامة.

وأضاف «أبوستيت» أنه تم الاتفاق على تبادل نتائج الأبحاث العلمية، ونقل الخبرات بين الجانبين، فضلا عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.

وأوضح «أبوستيت» أنه تم الاتفاق أيضًا على زيادة فرص التبادل التجاري وزيادة الصادرات الزراعية ونفاذها للأسواق الصينية، كذلك من المقرر وضع خطة عمل لمدة 3 سنوات لدعم الخطط البحثية بين مصر والصين.