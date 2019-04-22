شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع وزير خارجية البحرين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإثنين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، خلال زيارته للقاهرة.
ودار الحديث عن الموقف العربي الثابت تجاه رفض كل القرارات التي تمس ثوابت القضية الفلسطينية، وتتناقض مع المرجعيات الدولية.
وأوضح الشيخ خالد آل خليفة أن الأزهر يقوم بدور محوري في هذه المرحلة يتمثل في الحفاظ على الوعي العربي والتصدي لمحاولات تغييب العقول وصرف الانتباه عن حقوق الأمة وثوابتها.
من جانبه، قال شيخ الأزهر إن الشعوب العربية لا تزال تعول على الوحدة والتكامل والعمل العربي المشترك للتغلب على التحديات والمشكلات التي تواجهها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم الأزهر الكامل للشعب الفلسطيني حتى حصوله على كامل حقوقه، ورفضه كل القرارات الجائرة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع وزير خارجية البحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.