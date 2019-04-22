شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء شيخ الأزهر مع وزير خارجية البحرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإثنين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية مملكة البحرين، خلال زيارته للقاهرة.

Advertisements

ودار الحديث عن الموقف العربي الثابت تجاه رفض كل القرارات التي تمس ثوابت القضية الفلسطينية، وتتناقض مع المرجعيات الدولية.

وأوضح الشيخ خالد آل خليفة أن الأزهر يقوم بدور محوري في هذه المرحلة يتمثل في الحفاظ على الوعي العربي والتصدي لمحاولات تغييب العقول وصرف الانتباه عن حقوق الأمة وثوابتها.

من جانبه، قال شيخ الأزهر إن الشعوب العربية لا تزال تعول على الوحدة والتكامل والعمل العربي المشترك للتغلب على التحديات والمشكلات التي تواجهها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا دعم الأزهر الكامل للشعب الفلسطيني حتى حصوله على كامل حقوقه، ورفضه كل القرارات الجائرة التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها.