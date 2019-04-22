شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجمصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، في مسيرة للعاملين بالمصانع في المنطقة الصناعية بجمصة حتى لجنة التصويت للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، بحضور المهندسة سحر السيد لطفى، رئيس مجلس جمصة.

وتفقد المحافظ لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدينة جمصة، التقي خلالها بالمواطنين المتواجدين في لجنة مدرسة جمصة التجريبية. وقدم الشكر لقائد تأمين جمصة على ما تبذله القوات المسلحة من جهود كبيرة لتأمين عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مدار الأيام الماضية، والتي تنتهي مساء اليوم، كما قدم الشكر لرجال القضاء رؤساء لجان الاستفتاء.

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محافظ الدقهلية يتفقد لجان الاستفتاء علي تعديل الدستور

وقال محافظ الدقهلية: «إننا جميعًا نعمل في منظومة واحدة هدفها الحفاظ على بلدنا وصناعة مستقبل أفضل لأولادنا وأحفادنا».

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.