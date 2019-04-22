شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية للاطمئنان عليها، في اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء.

وأشار «سعفان» إلى أن إقبال المواطنين بكثافة على اللجان للإدلاء بأصواتهم على عملية الاستفتاء يؤكد الوعي الكافي للمواطن المصري، ودعمه لمصر، مضيفًا أن العامل المصري هو السند والساعد الأيمن الداعم للدولة المصرية.

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وقال «سعفان» إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع غرف العمليات الفرعية بمديريات القوي العاملة بالمحافظات برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يوجهها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات، فضلا عن التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء في اليوم الثالث لتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.