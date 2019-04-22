شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة لـ«التعليم» و«الأزهر» لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء بجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة جنوب سيناء مسيرة نظمتها مديرية التربية والتعليم، والأزهر، حيث حمل المشاركين أعلام مصر ولافتات لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وجاء على رأس المشاركين في المسيرة، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ومصطفى الزغبي وكيل المديرية، والشيخ عمر يونس رئيس المنطقة المركزية للأزهر بجنوب سيناء، ومضر عبدالسميع وكيل منطقة الأزهر، وأمين حزب مستقبل وطن بطور سيناء.

Advertisements

وقال محمد عقل إنه تم نقل جميع المعلمين بمدارس الوديان الجبلية الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية بأتوبيسات وسيارات إلى لجان المدن، مشيرا إلى أن جميع المعلمين حرصوا على المشاركة في العرس الديمقراطي لأن التعديلات الدستورية في مصلحة الوطن، مشيرا إلى أن مصر تسير في طريقها الصحيح نحو الرقى والتقدم.

من جهته، ذكر الشيخ عمر يونس، مدير منطقة الأزهر بجنوب سيناء، أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني وفي مصلحة مصر.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

مسيرة «التعليم والأزهر» للمشاركة فى الاستفتاء بجنوب سيناء

مسيرة «التعليم والأزهر» للمشاركة فى الاستفتاء بجنوب سيناء