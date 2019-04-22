شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يذبح «عجلاً» على باب لجنة انتخابية ببني حسين بأسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المواطن وليد عزت زيدان بذبح عجل على باب لجنته بقرية بني حسين دائرة مركز أسيوط قبل دخوله للإدلاء بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأوضح وليد أنه ذبح العجل على باب اللجنة لتقديم رسالة إلى أعداء الوطن وإن التعديلات الدستورية تهدف إلى استقرار الوطن والأمن للبلاد.

Advertisements

كانت قد انتظمت لجان محافظة أسيوط في تمام الساعة السابعة صباحاً بعد أن فتحت أبوابها لتستقبل المواطنين في اليوم الثالث والأخير للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت يبلغ نحو 2 مليون و863 ألفا و186 ناخبا وناخبة وأن عدد اللجان العامة 15 لجنة وعدد المقار الانتخابية 496 مقرا انتخابيًا تضم 609 لجنة فرعية موزعة على 13 مركزا إداريا وحيا ففي قسم أول أسيوط 19 مقرًا انتخابيا بها 34 لجنة فرعية وفي قسم ثاني أسيوط 13 مقرا بها 26 لجنة فرعية وفي مركز أسيوط 43 مقرا بها 63 لجنة فرعية وفي مركز ديروط 73 مقرا بها 83 لجنة فرعية وفي مركز القوصية 55 مقرا بها 68 لجنة ومركز منفلوط 55 مقرًا بها 69 لجنة فرعية وفى مركز أبوتيج 29 مقرا بها 32 لجنة فرعية وقسم أبوتيج به 7 مقرات ويضم 10 لجان فرعية أما مركز أبنوب 36 مقرا بها 49 لجنة فرعية ومركز الفتح 40 مقرا بها 47 لجنة فرعية ومركز ساحل سليم 24 مقرا بها 26 لجنة فرعية ومركز البداري 49 مقرا بها 50 لجنة فرعية ومركز صدفا 32 مقرا به 32 لجنة ومركز الغنايم 19 مقرا بها 19 لجنة فرعية بالإضافة إلى مقر بمدينة أسيوط الجديدة يضم لجنة فرعية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.