شكرا لقرائتكم خبر عن على سرير الإسعاف.. مريضة بـ«شلل نصفي» تدلي بصوتها في الاستفتاء بأسوان (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلت مريضة مصابة بالشلل النصفي، الاثنين، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية من فوق سرير الإسعاف.

وطلبت نفيسة محمود محمد، ٦٥ سنة، مقيمة بمنطقة كيما بمدينة أسوان، من غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان، برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، إحضار سيارة إسعاف لنقلها من منزلها إلى اللجنة الخاصة بها في مدرسة كيما الصباحية للإدلاء بصوتها في الاستفتاء.

Advertisements

وعقب وصولها إلى اللجنة، تم نقلها على سرير الإسعاف، وأدلت بصوتها وغادرت بسيارة الإسعاف إلى منزلها.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالداخل انطلقت السبت الماضي، ومن المقرر أن تنتهي، اليوم، عبر اقتراع سري مباشر، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

مريضة بشلل نصفي تدلي بصوتها علي سرير الإسعاف بأسوان

مريضة بشلل نصفي تدلي بصوتها علي سرير الإسعاف بأسوان

مريضة بشلل نصفي تدلي بصوتها علي سرير الإسعاف بأسوان

مريضة بشلل نصفي تدلي بصوتها علي سرير الإسعاف بأسوان