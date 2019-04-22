شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة بكفر الشيخ لحث المواطنين على الاستفتاء: «تحمل علم مصر طوله 50 مترًا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم العشرات من أهالي مدينة كفرالشيخ، الإثنين، مسيرة جابت شوارع المدينة، حاملين علم مصر يبلغ طوله 50 مترًا، لحصث المواطنين على المشاركة في أخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر أن عملية تصويت المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية داخل جمهورية مصر العربية انطلقت، السبت الماضي، عبر اقتراع سري مباشر،

ومن المقرر أن تنتهي، اليوم الإثنين، ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات قالت إن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابياً، و13919 لجنة

فرعية، تفتح أبوابها على مدار 3 أيام من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

مسيرات «الشباب والرياضة» لدعم المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور

مسيرات «الشباب والرياضة» لدعم المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور

مسيرات «الشباب والرياضة» لدعم المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور