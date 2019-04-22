شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لمنتجات «جامعة بنها» بمناسبة قرب شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، صباح اليوم، الاثنين، يرافقه الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، معرض منتجات الجامعة، والذي ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة لمدة 3 أيام، لخدمة أهالي محافظة القليوبية مع قرب شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور كل من الدكتوره إيمان البيطار، والدكتور هشام البطش، المشرفين على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية.

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واستمع رئيس الجامعة، ونائبه، إلى شرح من عمداء الكليات، وعدد من الطلاب، حول ما يتضمنه المعرض، من منتجات الألبان، واللحوم، والأرانب، والأسماك، والزهور، والنباتات العطرية، والمشغولات الفنية واليدوية، بالإضافة إلى مستلزمات شهر رمضان الكريم.

وقال الدكتور «السعيد» إن المعروضات تباع بأسعار التكلفة تخفيفاً لأعباء المواطنين، ومحاولة من الجامعة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، للحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق، خاصة مع قرب شهر رمضان المعظم.

ومن جانبه، قال الدكتور «حسين المغربي» نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن المعرض يضم منتجات كليات الزراعة، والطب البيطري، والعلوم، والتربية النوعية، والفنون التطبيقية، مشيراً إلى أن الإقبال على المنتجات التي تتميز بالجودة العالية وانخفاض الأسعار، يؤكد حاجة المجتمع إلى مثل هذه المعارض، بالإضافة إلى الثقة التي تتمتع بها منتجات جامعة بنها.

معرض لمنتجات جامعة بنها

معرض لمنتجات جامعة بنها

معرض لمنتجات جامعة بنها