شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. توفير سيارات لمساعدة أهالى الجيزة على الوصول إلى لجانهم فى الاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الجيزة، جهودا مكثفة لمساعدة المواطنين للتوجه الى اللجان الانتخابية فى ثالث أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وتجمع عدد من المواطنين داخل سرادق مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعى، بحضور سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، والتى صرحت بأنه عرس انتخابي شارك فيه المصريون بصورة وطنية مشرفة ليثبتوا للعالم أجمع ان المصريين عاشقين لأم الدنيا وأن مصر تستحق منا المزيد من العطاء.

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وحرصت المؤسسة على توفير سيارات لنقل الأهالي وكبار السن إلى اللجان الخاصة بهم، معبرين عن مشاعرهم بالغناء ورفع الأعلام، وصور رئيس الجمهورية.