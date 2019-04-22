فيديو.. تواجد كثيف للمواطنين أمام لجان مدرسة طلعت حرب بوسط البلد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
في مشهد ملفت، شهدت لجان مدرسة طلعت حرب بمنطقة معروف بوسط البلد، تواجد كبير من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
الجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
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