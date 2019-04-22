شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. توافد المواطنين للمشاركة بالاستفتاء والمرأة تتصدر المشهد بالجمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مقار اللجان الانتخابية بمنطقة الجمالية إقبالا كثيفا من المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وكان للمرأة حضور ملحوظ وتصدرت المشهد فى اليوم الثالث على التوالى.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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