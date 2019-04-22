شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات: دعمنا لجان فى القاهرة والشرقية بسبب الكثافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، أن الهيئة رصدت اليوم كثافات كبيرة فى المشاركة فى الاستفتاء ، مشيرا إلى أن الهيئة دعمت عدد من اللجان فى القاهرة والجيزة والشرقية وقنا وفى عدد من المحافظات الأخرى.

وأشار نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها ، فى مؤتمر صحفى منعقد حاليا ، إلى انه بالأمس انتهى تصويت المصريين بالخارج ، وجميع السفارات ارسلت النتائج لوزارة الخارجية وقد تسلمت الهيئة اليوم نتائج تصويت المصريين بالخارج .

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وقال المستشار محمود حلمى الشريف، أن الهيئة الوطنية لم تتخذ قرار بمد ساعات التصويت حتى الآن ، ولكن التصويت ممتد لأخر ناخب بالمجمع الانتخابى

وأكد أن اليوم هو اخر ايام الاستفتاء وأنه لا صحة لتمديد التصويت ليوم رابع.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.