صور.. توافد المغتربين على لجان الوافدين بالزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد العديد من المواطنين المغتربين إلى لجان الوافدين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمقر كلية تربية رياضية بنات الزمالك.
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية .
توافد المغتربين على لجان الوافدين بالزمالك (1)
توافد المغتربين على لجان الوافدين بالزمالك (2)
توافد المغتربين على لجان الوافدين بالزمالك (3)
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