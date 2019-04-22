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رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان القبرصى بحضور وزير شئون مجلس النواب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، رئيس مجلس النواب القبرصى، والوفد المرافق له بمقر مجلس الوزراء بحضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الادارية الجديدة، ومسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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