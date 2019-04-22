شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: الارتقاء بحقوق الإنسان أهم الأولويات الوطنية استناداً لرؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب برئاسة سوياتا مايجا.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس دعا مفوضى اللجنة للتعرف عن كثب على واقع الأوضاع فى مصر، مشدداً على أن الارتقاء بحقوق الإنسان يمثل إحدى أهم الأولويات الوطنية استناداً إلى رؤية مصر 2030.

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واستعرض الرئيس فى هذا الإطار التطورات والجهود الضخمة التي قامت بها الدولة على مدار الأعوام الأخيرة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والخدمية، خاصة في مجال القضاء على العشوائيات وتوفير السكن اللائق لحوالي مليون مواطن، من قاطني الأماكن غير الآمنة، في مجمعات إسكانية حديثة كاملة التجهيز والمرافق، فضلاً عن الإسكان الاجتماعي للشباب، بالإضافة إلى حملات القضاء على فيروس "سي" وإنهاء قوائم انتظار المرضي، وكذلك الجهود في قطاع التعليم الذي يشهد تغييراً وتحديثاً شاملاً غير مسبوق، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية ودعم وتمكين المرأة والشباب والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار الرئيس إلى ما حققته الدولة فى مجال نشر ثقافة المواطنة والتسامح الديني وترسيخ مفهوم قبول الآخر، وكذلك الخدمات التى تقدمها الدولة لملايين المغتربين من عدة جنسيات، والذين نزحوا إلى مصر بسبب ظروف أوطانهم السياسية والأمنية، ليعيشوا ضيوفاً أعزاء جنباً إلى جنب مع أشقائهم المصريين، يمارسوا كافة الحقوق والأنشطة المختلفة بحرية تامة، موضحاً أن كل تلك الجهود إنما تأتى فى الإطار العام المتعارف عليه لحقوق الإنسان وفق مواثيق الأمم المتحدة ذات الصلة.