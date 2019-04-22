شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء وصور المقبوض عليهم قبل تنفيذ مخطط إرهابى فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جهاز أمن الدولة السعودى عن وجود ترتيبات لعناصر إرهابية كانت تستهدف تنفيذ أعمال إجرامية تستهدف أمن المملكة ومقدراتها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة أنه "نتيجة لمتابعة الجهات المختصة لأنشطة العناصر الإرهابية، فقد رصدت مؤشرات قادت بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ أعمال إجرامية، يستهدفون بها أمن البلاد".

وأضاف المتحدث "على إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المختصة بعلمية أمنية استباقية نتج عنها القبض على 13 شخصا".

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وذكرت رئاسة أمن الدولة أنها "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد أنها ماضية في متابعة وتعقب العناصر الإرهابية التى تعمل على تنفيذ أجندات لجهات مشبوهة لا تتمنى الخير لهذا الوطن وأهله، وتسعى للنيل من أهله واستقراره".

ونشر الجهاز أسماء المقبوض عليهم المتورطين فى الأعمال الإرهابية وهم فيصل بن محمد الخضير، و عبدالرحمن بن إبراهيم المنصور، و أيوب بن عبدالرحمن الداود ، و عبدالرحمن بن عبدالله الداود، و عبدالرحمن بن حمود الحمود، ومصعب بن مد الله المديد، و عبدالله بن حمد عبدالله الحميدي، و عبدالرحمن عبدالعزيز بن يوسف الدويش، و عبدالإله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الدويش،و محمد بن عبدالعزيز بن يوسف الدويش ، و عبد الرحمن بن سعود إبراهيم السويكت ، وصايل بن صالح بن زيد العليق، وزيد بن عبدالله بن ناصر العصيمى.







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