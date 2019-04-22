شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عادل السنهورى وحازم صلاح الدين يدليان بصوتهما فى التعديلات الدستورية بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الكاتب الصحفى عادل السنهورى رئيس التحرير التنفيذى لـ"صوت الأمة" بصوته فى الاستفتاء على تعديلات الدستور بمدرسة الزمالك القومية المشتركة بحى الزمالك، كما أدلى الكاتب الصحفى حازم صلاح الدين سكرتير تحرير ”الخليج 365” بصوته فى الاستفتاء على الدستور بنفس اللجنة .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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