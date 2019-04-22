شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف غداً اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف القاهرة غداً الثلاثاء اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي. Advertisements وصرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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