شكرا لقرائتكم خبر عن بيان.. "مستقبل وطن" يتقدم ببلاغات ضد مواقع وصفحات إخوانية حاولت تشويه الحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بياناً صحفياً، جاء فيه:"تلاحظ خلال الأيام الأخيرة قيام جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها بمحاولات لتشويه صورة الحزب، بعد ما أثبت فاعليته وتواجده بالأوساط الجماهيرية، حيث اتجهت الجماعة الإرهابية لبث الشائعات من خلال ترويج صور قديمة عن بعض الفاعليات الخدمية التى قام بها الحزب على شبكة التواصل الاجتماعى.

وقرر الحزب في بيانه اليوم الاثنين، تقديم عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد عدد من الأشخاص والمواقع والصفحات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها.

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وأهاب الحزب، بوسائل الإعلام والصحف التفرقة بين جهود النواب والجمعيات الخيرية المتزامنة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم والتي تعد عادات مصرية حميدة تقوم علي أساس التكافل والمسئولية المجتمعية وبين جهود الحزب التنظيمية لدعوة المصريين للإستفتاء ووضع كل صورة في إطارها الصحيح حتي لا تختلط الأمور ببعضها البعض.

ووجه الحزب، التحية لشعب المصري العظيم الذي يملك الوعي والذكاء السياسي والمقدرة علي عبور كل التحديات فتلك المشاركة الكثيفة التي أبهرت العالم بالداخل والخارج وكان أبلغ رد علي المشككين في استجابة الشعب المصري لنداء وطنه والحفاظ عليه وهذا ما افقد جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لها توازنهم وأفسد تخطيطهم منذ اللحظة الأولي لفتح صناديق الإقتراع وأرغمهم علي اتخاذ طرق اخري لتشويه المنظر الحضاري والاستحقاق الناجح بكل المعايير الدولية ودفعهم لاتخاذ سبيل الشائعات وترويجها والتشكيك في وعي المصريين.