شكرا لقرائتكم خبر عن المالية: نستهدف استقرار المنظومة الضريبية ولا تعديل فى الضرائب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة المالية اليوم الاثنين أنها لا تستهدف بمشروع موازنة 2019/2020 تعديل أو زيادة أسعار الضرائب بشكل عام، حيث تعمل الوزارة والحكومة علي ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%.
وأوضحت وزارة المالية أنها لا تعتزم القيام خلال الفترة القادمة بتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، ولكنها قد تراجع بعض المشاكل التى ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل، وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملى خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.
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