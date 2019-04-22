أخبار مصر | علاء عابد يهدي كبار السن بالصف من المشاركين في الاستفتاء 60 رحلة حج وعمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد يهدي كبار السن بالصف من المشاركين في الاستفتاء 60 رحلة حج وعمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر النائب علاء عابد، عضو مجلس النواب عن دائرة الصف بمحافظة الجيزة، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إهداء 60 رحلة حج وعمرة منهم 10 رحلات حج و50 رحلة عمرة لأهالى الصف من أكبر المشاركين عمرًا فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ووجه "عابد" في تصريحات له خلال تفقده لعدد من لجان الاستفتاء بالصف، التحية لجميع اهالى وجماهير مدينة ومركز الصف الذين شاركوا بإقبال تاريخى وغير مسبوق، مًؤكدًا أنه لم ير طوال حياته ماشاهدته فى هذا الاستحقاق السياسى من اقبال كبير للمشاركة فى هذا الحدث بصورة مشرفة أبهرت العالم كله خاصة من كبار السن والسيدات والأطفال الذين حرصوا على الاحتفال مع اسرهم وعائلاتهم.