أخبار مصر | "السياحة" تواصل جهودها لرفع كفاءة العاملين بالمنشآت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السياحة" تواصل جهودها لرفع كفاءة العاملين بالمنشآت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة السياحة دورة تدريبية لمديري المطاعم السياحية بالإسكندرية؛ وذلك بالتعاون مع شركة Diversey وغرفة المنشآت السياحية.

وأشارت الدكتورة سها بهجت، مستشارة وزيرة السياحة للتدريب الي ان وزارة السياحة تسعى من خلال خطة واضحة الي رفع كفاءة العاملين بالقطاع؛ وذلك من خلال تنظيم حزمة دورات تدريبية تستهدف مواكبة التطورات التى تشهدها صناعتى السياحة والضيافة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين.

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وأضافت الدكتورة سها بهجت أن التدريب يعد مكون اساسى فى خطة الإصلاح الهيكلى التى تنتهجها الوزارة، مشددة على أهمية تطبيق قواعد ومعايير الصحة والسلامة الغذائية وانعكاس ذلك على سمعة الفندق او المطعم بما يعزز من تنافسيته ويفتح آفاق واسعة للارتقاء بالمنتج السياحى المصرى.

وتجدر الإشارة إلى أن اهتمام وزارة السياحة بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية يأتى فى إطار خطة الوزارة لرفع مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين وضمان تكرار زيارتهم لمصر.

جدير بالذكر أن شركة دايڤرسي Diversy هي شركة متخصصة في تقديم حلول مستدامة للصحة المهنية وسلامة الغذاء من خلال ادخال أساليب التكنولوجيا الحديثة.