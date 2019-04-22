أخبار مصر | وزير القوى العاملة يتفقد لجان استفتاء التعديلات الدستورية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يتفقد لجان استفتاء التعديلات الدستورية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، لجان الاستفتاء على الدستور بالجامعة العمالية للاطمئنان عليها، في اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء.
وأشار "سعفان" إلى أن إقبال المواطنين بكثافة على اللجان للإدلاء بأصواتهم على عملية الاستفتاء يؤكد الوعي الكافي للمواطن المصري، ودعمه لمصر، مضيفًا أن العامل المصري هو السند والساعد الأيمن الداعم للدولة المصرية.
وقال الوزير: إن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، تتابع غرف العمليات الفرعية بمديريات القوي العاملة بالمحافظات برئاسة مدير كل مديرية لإزالة أي مشكلات قد يوجهها العمال بالشركات والمصانع بالمنشآت التابعة للمديريات ، فضلا عن التواصل مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، والنقابات العمالية لمتابعة مشاركة العمال في الاستفتاء في اليوم الثالث لتذليل أية عقبات قد تواجههم في إبداء رأيهم في أماكن الاقتراع علي التعديلات الدستورية.
وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.
حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.
وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.