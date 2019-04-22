أخبار مصر | "القصبي" مستنكرًا تفجيرات سيريلانكا: "الإرهاب الأسود لا وطن ولا دين له"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القصبي" مستنكرًا تفجيرات سيريلانكا: "الإرهاب الأسود لا وطن ولا دين له" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، المجتمع الدولى بالتكاتف ودعم جهود القاهرة فى مكافحة الارهاب وعقد مؤتمر دولي واتخاذ استراتيجية قوية لوقف تمدد الإرهاب الأسود فى العالم والذى يتحرك وفقا لاجندة تخريبية مرتبطة بتنظيمات وميلشيات إرهابية تخطط لنشر العنف فى العالم.

وأوضح "القصبي"، أن الإرهاب الأسود والأفكار المتطرفة لاوطن ولا دين لها فقط الدافع هو إثارة الفتنة والعنف والقتل والطائفية عبر الأموال المتدفقة من أجندات عالمية تستهدف ذلك، مضيفا ان القاهرة تحركت ونجحت فى جهود مكافحة الإرهاب إلى أن وصلت لتلك المرحلة الآمنة والمستقرة وسط محيط مشتعل فيجب بتر تلك الجماعات والاجندات والممولين عبر دعم جهود القاهرة فى مكافحة هؤلاء الخونة وحفظ الله مصر أمنة ومستقرة فى ظل وعى وشعبها وجهود قيادتها الحكيمة.

وتقدم "القصبي" بخالص العزاء والمواساة لضحايا الأعمال الإرهابية التي وقعت في دولة سريلانكا من ٨ تفجيرات أسفرت عن مصرع ٢٠٠ وإصابة ٤٠٠ والتي استهدفت الإنسانية كلها وامامنا جميعا مسؤوليتنا التاريخية امام العالم لوقف هدم الانسانية.