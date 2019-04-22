أخبار مصر | "الخليج 365" تتفقد لجان الفيوم الانتخابية في آخر أيام استفتاء التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تتفقد لجان الفيوم الانتخابية في آخر أيام استفتاء التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت "الخليج 365" بقيادة الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي لموقع جريدة الخليج 365، جولة تفقدية، قبل قليل في اللجنة الانتخابية الكائنة في مدرسة الروبيات بمحافظة الفيوم، في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، للاطمئنان على سير عمليات التصويت.

وأكد المستشار أحمد عطوة رئيس اللجنة أن اللجنه شهدت إقبالًا كبيرًا من الناخبين من مختلف الفئات العمرية منذ اليوم الأول، كما شارك عدد كبير من المكفوفين حيث سهلت اللجنة لهم التصويت بطريقة برايل.

ولفت "عطوة" إلى أن اللجنة شهدت إقبالًا جيدًا، ووصلت نسبة الحضور في اليوم الأخير ل٨٠٪؜، مرجحًا أن اللجنة ستكون الأعلى مشاركة ليس في محافظة الفيوم فحسب، بل على مستوى الجمهورية بأكملها.

وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.