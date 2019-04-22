أخبار مصر | "عمليات الحرية": لجان الحزب بالمحافظات تؤكد استمرار نجاح العملية الديمقراطية بالتصويت على الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عمليات الحرية": لجان الحزب بالمحافظات تؤكد استمرار نجاح العملية الديمقراطية بالتصويت على الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الغرفة المركزية لحزب الحرية المصري، بالمتابعة مع الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والأمين العام للحزب النائب احمد مهنى، بيانًا عن تداعيات اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، في ظل المتابعة المستمرة الدقيقة من الغرفة ولجان المتابعة الفرعية في كل المحافظات، مشيرة إلى أن لجان الحزب بالمحافظات تؤكد على إستمرار نجاح العملية الديمقراطية حتى منتصف اليوم الثالث.

وأضافت الغرفة، أن نسب المشاركة تتراوح مابين متوسط إلى مرتفع ووصولا لمرتفع جدا في بعض الدوائر، وأننا نعول على الساعات الأخيرة لإضافة مزيدا من الأرقام الإيجابية استكمالا لما تم خلال الساعات السابقة.

وصرحت الغرفة، أنها استطاعت مع بداية التصويت اليوم، أن تكلف أعضاء الحزب في المحافظات والوحدات الحزبية بالعمل على حث المواطنين، وإزالة المعوقات التي من شأنها عرقلة العملية الانتخابية والدفع بعدد كافي من المركبات بكافة أنواعها، التي سوف تؤدي إلى زيادة نسب المشاركة بجانب إطلاق عدد من حملات طرق الأبواب في قري ومراكز الجمهورية.

كما قام شباب حزب الحرية في مساعدة المواطنين، أمام اللجان في استخراج أرقام الكشوف وتسهيل عملية الاقتراع، بالإضافة لعدد من المسيرات التي تجوب الشوارع لحث المواطنين علي المشاركة الإيجابية.

كما طالب الحزب الأمناء وأعضاء الحزب بضرورة بذل الكثير من الجهد في آخر أيام الاستفتاء، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الاستفتاء للتأكيد على حرص حزب الحرية المصري على أهمية رفع وعي المواطن بأهمية الممارسة الديمقراطية من خلال الاستفتاء كقناة شرعية للتعبير عن الرأي ورسم ملامح المستقبل في إطار إيمانا الكامل بالمسؤولية من كافة طوائف الشعب في إحداث الاستقرار والتنمية.