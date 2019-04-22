أخبار مصر | غدا.. السيسي يستضيف اجتماعين للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. السيسي يستضيف اجتماعين للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف القاهرة غداً، اجتماعين على مستوى القمة للتباحث حول الشأنين السوداني والليبي.

ومن المقرر أن يستضيف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الأفريقي قمة تشاورية للشركاء الإقليميين للسودان بمشاركة فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، والرئيس إسماعيل عمر جيلة، رئيس جمهورية جيبوتي، والرئيس بول كاجامي، رئيس جمهورية رواندا، والرئيس ساسو نيجسو، رئيس جمهورية الكونجو، والرئيس عبد الله فرماجو، رئيس جمهورية الصومال، والرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.

كما يلتقي موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودميكي ماكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، وتوت جالواك، مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، ومبعوثين عن رؤساء كل من أوغندا، سام كوتيسا، وزير الخارجية، وكينيا، مونيكا جوما، وزيرة الخارجية، ونيجيريا، مصطفى لوال سليمان، وكيل وزارة الخارجية.

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وتستهدف القمة مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وتعزيز العمل المشترك والتباحث حول أنسب السُبل للتعامل مع المستجدات الراهنة على الساحة السودانية وكيفية المساهمة في دعم الاستقرار والسلام هناك. وتشهد القمة تمثيل عدد من المنظمات الإقليمية المنخرطة في الشأن السوداني حيث تشارك جمهورية الكونجو الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي للبحيرات العظمى، وكذلك جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية الرئيس الحالي لتجمع الإيجاد، فضلاً عن ترويكا الاتحاد الأفريقي التي تضم الرئيس السابق والحالي والقادم للاتحاد رواندا ومصر وجنوب أفريقيا، ودول جوار السودان.

كما يستضيف السيسي اجتماع قمة الترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونجو بصفته رئيساً للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن رئيس المفوضية الأفريقية.

ومن المقرر أن تناقش القمة أخر التطورات على الساحة الليبية وسُبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب.