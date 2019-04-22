أخبار مصر | النائبة ماريان عازر تدلي بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النائبة ماريان عازر تدلي بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت النائبة ماريان عازر، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب والمرأة بالبرلمان الدولي للتسامح والسلام، بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية 2019، على بعض مواد دستور 2014، وذلك بمقر لجنة مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود مصطفى.

وقالت عازر، أنها تغيبت عن جلسة البرلمان حول التصويت النهائي على التعديلات الدستورية نظرًا لمشاركتها في احتفالية بالهند لتكريمها.

وانطلقت السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

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وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.

