أخبار مصر | "التضامن": انتهاء عمل لجان اختيار "رفيق المسن"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": انتهاء عمل لجان اختيار "رفيق المسن" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت اللجان التي تم تشكيلها لاختيار رفيق المسن بوزارة التضامن الاجتماعي من عملها لاختيار 150 شابا وفتاة ممن تنطبق عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة.

وأعلنت سمية الألفي رئيس الادارة المركزي للرعاية الاجتماعية، عن أن الوزارة كانت قد فتحت باب التقدم لمشروع رفيق المسن في الفترة من 17 مارس وحتى 4 أبريل للشباب من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية كمرحلة أولى من تنفيذ البرنامج حيث تقدم فعلياً 3212 شاب وفتاة وقد تم تشكيل 4 لجان على مستوى القاهرة والإسكندرية لمقابلة 1211 ممن تنطبق عليهم الشروط لاختيار 150 شاب وفتاة وقد بدأت اللجان عملها فعلياً اعتباراً من يوم 15وحتى 20 ابريل الجاري حيث تتكون كل لجنة من ممثل من الوزارة وممثل مختص من الطب النفسي وممثل من الجمعيات الشريكة وممثل لمعهد علوم المسنين ببني سويف وممثل في مجال الرعاية الاجتماعية للمسن.

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وتبدأ وزارة التضامن الاجتماعي تدريب الشباب الذين تم اختيارهم لبرنامج رفيق المسن خلال الفترة القادمة على ان يشمل التدريب جزء نظري وآخر عملي فيما يتعلق بالمسن وحقوقه بحيث يتم تأهيل المتدرب ليصبح قادراً على التعامل بشكل مهني مع المسنين وفقاً لحالاتهم ولاحتياجاتهم حيث ان بعض المسنين يكونوا بحاجة الى " رفيق اجتماعي " وأخرين بحاجة الى " رفيق طبي".

وأكدت مي كمال مسئول ملف رفيق المسن بالوزارة أنه سيتم الإعلان على موقع الوزارة خلال فترة التدريب عن تلقي طلبات الراغبين في الحصول على الخدمة مشيرة الى أن الشباب المتقدمين سيحصلون في نهاية فترة التدريب على شهادة معتمدة لاجتياز الدورة من معهد علوم المسنين جامعة بني سويف تؤهله للعمل كرفيق مسن.

جدير بالذكر أن برنامج رفيق المسن يعد تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع معهد علوم المسنين بجامعة بني سويف وبعض الجمعيات العاملة في مجال رعاية المسنين بهدف توفير الرعاية للمسن في مسكنه وتوفير البديل للرعاية المؤسسية للمسنين بحيث يتم توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للمسنين داخل أسرهم.