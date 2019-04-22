أخبار مصر | وزارة السياحة تنظم ورشة عمل بين الشركات المصرية ونظيراتها البحرينية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة السياحة تنظم ورشة عمل بين الشركات المصرية ونظيراتها البحرينية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت وزارة السياحة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة ورشة عمل بالقاهرة بين شركات السياحة المصرية ونظيراتها البحرينية؛ وذلك لعقد لقاءات مهنية مع ممثلي شركات السياحة بالجانبين؛ بالتنسيق مع السفيرة سها الفار، سفيرة مصر بدولة البحرين، وقد شارك بالورشة أكثر من 14 شركة بحرينية علاوة علي 16 شركة مصرية.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتكثيف الجهود الترويجية في السوق العربي وجذب مزيد من السياحة العربية الوافدة لمصر، وبالتزامن مع استعداد الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة للمشاركة في فعاليات الملتقي العربي الدولي للسياحة والسفر ATM والمزمع عقده بدبى خلال الفترة من 28 أبريل الجاري إلي 1 مايو المقبل.

Advertisements

وخلال افتتاح ورشة العمل القي المهندس احمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة كلمة رحب خلالها بالمشاركين في الورشة، كما اكد علي أهمية استمرار العمل مع الجانب البحريني؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.

وأشار المهندس أحمد يوسف، إلى أن عقد هذه الورشة يأتي تأكيداً علي تفعيل التوصيات الصادرة عن اجتماع الدورة العاشرة للجنة المصرية البحرينية المشتركة في مجال السياحة والتي عقدت خلال شهر نوفمبر الماضي بالبحرين.

وتنظم الهيئة برنامجاً سياحياً للمشاركين في هذه الورشة؛ لزيارة عدد من الاماكن السياحية والاثرية بمحافظات القاهرة والجيزة والغردقة.