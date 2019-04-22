أخبار مصر | غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تتابع استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان تتابع استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر غرفة العمليات المركزية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان أعمال متابعتها لليوم الثالث للإستفتاء على التعديلات الدستورية عبر آليات تلقى الشكاوى.

وشهدت الغرفة صباح اليوم بعض الملامح الإيجابية تمثلت فى سير إجراءات التصويت بشكل منتظم، وإنتظام حضور القضاة مشرفى اللجان فى الموعد المحدد، إضافة إلى إزالة المعوقات للتيسير على ذوى الإحتياجات الخاصة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأوفد المجلس عدد من البعثات الميدانية صباح اليوم لمتابعة سير عملية الإستفتاء بعدد من اللجان والدوائر الإنتخابية لرصد عملية سير الإستفتاء