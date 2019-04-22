مصر | بلاغ يتهم النائب أحمد الطنطاوي بإهانة الشعب المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم النائب أحمد الطنطاوي بإهانة الشعب المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النائب العام، بلاغاَ من سمير صبري سعد الدين، المحامي بالنقض، ضد عضو مجلس النواب أحمد الطنطاوي، يتهمه فيه بالتواصل مع منصات الإخوان الإعلامية مثل شبكة رصد الإخوانية وإهانة الشعب المصري بتلقي رشاوى انتخابية.

وجاء في البلاغ المقيد برقم 17800 لسنة 2019 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقه أحمد الطنطاوي يظهر على أحد المواقع العميلة الخسيسة التابعة للجماعة الإرهابية «شبكة رصد»، ليهين المصريين بالكامل ويتهمهم في كرامتهم وفي كبريائهم وفي عزة أنفسهم بأنهم يتقاضون بون وكرتونة للتصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية.

وبحسب «البلاغ»، فإن المشكو في حقه تمادى في التدني إلى التشكيك في العملية التصويتية بالكامل وفي نزاهتها ويتعمد نشر أخبار كاذبة ويدعو المصريين للتصويت بـ« لا » في اليوم الأخير مع استمراره في التطاول على كل أجهزة الدولة وكلها جرائم، وعلى إثرها يتقدم المبلغ ببلاغه هذا ملتمساً وبعد مشاهدة الأسطوانة المرفقة بهذا البلاغ اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة البرلمانية عن المذكور وتقديمه للمحاكمة الجنائية العاجلة .

وطالب البلاغ في نهايته النائب العام باتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد البرلماني أحمد طنطاوي، وفتح تحقيق عاجل وموسع معه بعد رفع الحصانة عنه للحد من هذه الأفعال التي يأثم عليها القانون.