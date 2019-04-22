مصر | "جرح قطعي" و"آثار حرق".. كواليس قتل محام لزوجته ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جرح قطعي" و"آثار حرق".. كواليس قتل محام لزوجته ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ورد بلاغا للعميد شامل عزيز مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور من إدارة شرطة النجدة بوفاة سيدة بشقة بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص والمعاينة وجدت جثة المدعوه "صفاء.ت.ع.أ"، 48 سنة ربة منزل ومقيمة بمحل البلاغ ترتدي كامل ملابيها وبها إصابات عبارة عن جرح قطعي بالجبهة وآثار حرق بالقدم اليمني.

وبسؤال أنجالها كل من "أدهم.ا.م"، 16 سنة، طالب، "عبدالرحمن.ا.م"، 12 سنة، طالب، "مصطفى.ا.م"، 10 سنوات، طالب، قرروا بحدوث مشاجرة بين المتوفاه ووالدهم المدعو السيد.م.ح.ت، 46 سنة، محام حر ومقيم بذات العنوان بسبب خلافات زوجية بينهما قام خلالها الأخير بالتعدي عليها بقطعة خشبية محدثًا إصاباتها التي أودت بحياتها.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث القسم من ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات حياله بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.