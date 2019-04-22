العمالة الموسمية باب الفقراء المنهوب لحج البيت

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شركات سعودية تبيع تأشيرة العمالة الموسمية مقابل 6 آلاف ريال.. مصر تحصل على 30 ألف تأشيرة سنويا.. 90% يوزع من خلال 10 مكاتب إلحاق عمالة.. والقوى العامة تحجز 10%

العمالة الموسمية هى تلك العمالة التى يتم استقدامها من عدة دول عربية وآسيوية، في موسم الحج، وهي عمالة فنية قادمة للمملكة العربية السعودية، للقيام بعمل محدد في مكان وزمان محددين، ومصر من بين الدول التى تستقدم منها السعودية عمالة موسمية. حددت اللوائح المنظمة لهذه العملية، ومن خلال وزارة العمل السعودية، مدة تأشيرة العامل، والتى تبدأ من ثلاثة أشهر وحتى 6 أشهر كحد أقصى، ولا يسمح له أن يجدد المدة أو يمددها أو يحولها لتأشيرة عمل دائم، ويحصل العامل على مبلع ألف ريال سعودي نظير عمله عن كل شهر.

مصر تحصل على 30 ألف تأشيرة كل عام مصر تحصل على 30 ألف تأشيرة كل عام للعمالة الموسمية، وتقوم وزارة العمل السعودية بدفع 100 ريال عن كل عامل للشركات التى تقوم بجلبهم، فيما تحصل وزارة القوى العاملة على 10% من إجمالي هذه التأشيرات، يتم توزيعها بمعرفة الوزارة، وهو عرف متبع منذ سنوات. 10 شركات مصرية

مصر تحصل على 30 ألف تأشيرة كل عام للعمالة الموسمية، وتقوم وزارة العمل السعودية بدفع 100 ريال عن كل عامل للشركات التى تقوم بجلبهم، فيما تحصل وزارة القوى العاملة على 10% من إجمالي هذه التأشيرات، يتم توزيعها بمعرفة الوزارة، وهو عرف متبع منذ سنوات.

أغلب الذين يبحثون عن الالتحاق بالعمالة الموسمية للحج، مقصدهم هو أداء الفريضة، خاصة من الفقراء الذين لا حول ولا قوة لهم، بالأسعار التى وصلت لها رحلة الحج، والتى تواصل الزيادة عاما بعد الآخر، مع ما تشهده أسعار تذاكر الطيران من زيادات مهولة كل عام، لكن الأمر فى السنوات الأخيرة اختلف تماما، فالشركات المصرية، تقوم ببيع التأشيرات للبسطاء على اعتبار أنها تأشيرات حج، نظير مبالغ قد تصل لـ70 ألف جنيه عن كل تأشيرة.

صاحب إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، والذي طلب عدم ذكر اسمه، قال إن تأشيرات الحج الموسمية، هى السبوبة الأكبر لعدد من شركات إلحاق العمالة بالخارج، فهناك شركتان لا تعملان طوال العام إلا خلال فترة موسم الحج، مشيرا إلى أن 10 شركات فى السوق هي من تسيطر على التأشيرات الموسمية.

وأضاف، صاحب الشركة فى تصريحات مسجلة، إن الشركات ومن خلال المندوبين التابعين لها، يقسمون تأشيرات العمالة الموسمية لنوعين، الأول تأشيرة موسمية "فعال" وهى التى تعني قيام العامل بأحد الأعمال نظير حصوله على ألف ريال سعودي عن كل شهر، ويصل سعر التأشيرة لـ 50 ألف جنيه، والثاني، تأشيرة موسمية "غير فعال"، وتعني عدم قيام العامل بأي مهام، وعدم حصولة على أي مستحقات هناك، ويصل سعرها لـ45 ألف جنيه، بخلاف النسبة التى يحصل عليها الوسيط.

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أحد أعضاء شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج، والتابعة للغرفة التجارية، قال لـ"التحرير"، أن مصر وحدها تحصل على 30 ألف تأشيرة، تقوم الشركات التى تحصل عليها كل عام، ببيع التأشيرة الواحدة بمبلغ لا يقل عن 40 ألف جنيه، بعلم شركات الاستقدام السعودية، بما يعني أن هناك مصلحة مشتركة.

وطالب عضو الشعبة، وزارة العمل السعودية، بمراجعة هذا الملف بالتحديد، نظرا لما يشهده من خروقات غير منطقية، متسائلا، كيف تقوم وزارة العمل السعودية، بدفع مبلغ 100 ريال عن كل عامل للشركات، وتقوم الشركة ببيع التأشيرات على أنها تأشيرات حج نظير مبالغ كبيرة.

عملية التلاعب التى يشهدها ملف العمالة الموسمية، دفع المملكة لتعديل اللائحة الخاصة بعملية الاستقدام، لتضيف بند إقرار من العامل بأنه قادم للعمل، وليس للحج، وأن صاحب العمل ووكيله يتحملان مسؤولية ذلك بالتضامن، كما نبهت بإمداد وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العمل بيانات بالتأشيرات الموسمية الممنوحة لمتابعة مغادرتهم، على أن تقوم السفارات بختم جواز من يؤشر له للعمل أثناء موسم الحج بختم يحمل عبارة تأشيرة دخول للعمل الموسمي وليس للحج.

الضوابط التى وضعتها المملكة لم تكن كفيلة بوقف هذا التلاعب الذي تقوم به شركات سعودية مصرية، فالعامل لا يحصل على جواز سفره الذي يحمل التأشيرة، إلا بعد التوقيع على إيصالات أمانة، يقوم باستلامها عقب عودته من المملكة العربية السعودية وانتهاء موسم الحج، لضمان عدم تخلفه، أو هروبة.

صلاح بكر صاحب ومدير شركة المجتمع لإلحاق العمالة بالخارج، قال إن شركات إلحاق العمالة بالخارج لا تعلن بشكل رسمي وواضح عن السفر للحج من خلال تأشيرات العمالة الموسمية، لأنهم يعلمون أن ما يقومون به غير قانوني، وربما يتسبب فى إغلاق الشركة.

وأضاف بكر فى تصريحات لـ"التحرير"، أن بداية التلاعب يكون من خلال الشركات السعودية، التى تحضر إلى السوق المصرية، لبيع الآلاف من تأشيرات العمالة الموسمية لشركات إلحاق العمالة المصرية، مشيرا إلى أن الشركة السعودية تحصل على 4 آلاف ريال مقابل كل تأشيرة، كما أن هناك بعض الشركات السعودية تبيع التأشيرة الواحدة بـ 6 آلاف ريال سعودي.

وأكد بكر، أن هذه الأزمة لن تنتهى، خاصة وأن وزارة القوى العاملة تحصل على 10% من إجمالى التأشيرات، والتى تقوم بتوزيعها فيما بعد على عدد من نواب البرلمان، والمقربين، مضيفا، العامل الذي يكتشف أمره هناك يتم احتجازه حتى نهاية الموسم، وبعد العودة لمصر لا يمكنه أن يثبت قيامه بدفع أموال نظير الحصول على التأشيرة، خاصة وأنها تحصل من خلال مناديب بعيدا عن مقر الشركات، رغم يقين الوزارة أن العامل دفع أموالا للشركة.

وأشار، إلى أن مصر فى الوقت الحالي تحصل على ما يقرب من 30 ألف تأشيرة عمالة موسمية، بعدما كانت تحصل على 60 ألف كل موسم، لكن الشركات السعودية بدأت فى التوجه لتركيا، والتى تبيع التأشيرة الواحدة هناك نظير 3 آلاف دولار، مؤكدا أن السعودية لا ترحم من يتورط فى هذا الأمر حتى لو كان أميرا.